Κακοκαιρία “Daniel” – Μπέος στον ΑΝΤ1: Ο Βόλος έχει γίνει μια λίμνη, ο Θεός να βάλει το “χέρι του”

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε ο δήμαρχος Βόλου για την κατάσταση που έχει προκληθεί από την πρωτοφανή κακοκαιρία.

«Η εικόνα είναι τραγική, γιατί με τη φύση δεν μπορείς να τα βάλεις. Δεν είναι θέμα υποδομών, γιατί αν ήταν θέμα υποδομών, δεν θα είχαμε πρόβλημα», είπε ο Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη για την κατάσταση στο Βόλο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος συμπεράσματα ειδικών, «το νερό είναι 50% πάνω από ό,τι στη Μάνδρα και τον Ιανό. Ο Βόλος έχει μετατραπεί σε μία μικρή λίμνη. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει μέσο επικοινωνίας. Υπάρχουν πολλές εγκλωβισμένες οικογένειες».

«Είναι μία κατάσταση που αισθάνομαι τόσο κουρασμένος, που δεν μπορώ να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως, «προέχει η ανθρώπινη ζωή. Και δυστυχώς είχαμε δύο απώλειες ζωής. Εγώ λέω δύο, μακάρι να είναι ένας. Γίνονται προσπάθειες να βρούμε τον αγνοούμενο από τις 12 τον ψάχνουμε. Ο γιος βγήκε, τον παππού ακόμα τον ψάχνουμε».

Όσο για τις προβλέψεις των επόμενων ωρών, έκανε λόγο για «δυσάρεστες» και έκανε έκκληση «σε όλους να παραμείνουν στα σπίτια, να ανεβούν όσο γίνεται πιο ψηλά, γιατί θα συνεχίσει να βρέχει μέχρι αύριο».

«Έχουμε ξεφύγει από τις ανθρώπινες δυνατότητες,. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες», κατέληξε ο δήμαρχος Βόλου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις διάσωσης που έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες ώρες το Σώμα, προειδοποίησε τους πολίτες να υπακούν τις οδηγίες του 112 και αναφέρθηκε στις προβλέψεις για συνέχιση της βροχόπτωσης που θα έχει ως αποτέλεσμα όλο το νερό από τη Ζαγορά να πάει προς το παραλιακό μέτωπο. «Έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία στο δρόμο. Πρέπει να προσέχουμε τις μεγάλες ποσότητες νερού, τους χειμάρρους και υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα ο δρόμος να έχει υποστεί καθίζηση», είπε σχετικά ο Γιάννης Αρτοποιός.

