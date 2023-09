Δωδεκανήσα

Κως: Απόπειρα βιασμού και αρπαγή εγκύου

Απίστευτο περιστατικό με θύμα μία έγκυο που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της.

Απίστευτη υπόθεση απόπειρας βιασμού, αρπαγής και παράνομης κατακράτησης μιας εγκύου από τον σύντροφό της, τους γονείς και τον αδελφό του απασχολεί της Αρχές της Κω.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κω συνέλαβαν έναν 44χρονο, μια 35χρονη, έναν 19χρονο κι έναν 20χρονο, συγγενείς για απόπειρα βιασμού, αρπαγή κατά συναυτουργία, ενδοοικογενειακή βία και απειλή.

Την 4η Σεπτεμβρίου 2023 το μεσημέρι καταγγέλθηκε από μια 20χρονη που διανύει τον έκτο μήνα κυήσεώς της με πατέρα τον τέταρτο ότι οι ανωτέρω βρίσκονταν στην Κω και επειδή αντιμετώπιζαν προβλήματα στη σχέση τους, την 6η Ιουνίου 2023 έφυγε με προορισμό την Αθήνα, όπου διαβιεί η οικογένειά της.

Πρωινές ώρες της 2ας Σεπτεμβρίου 2023, επέστρεψε στην Κω κι έχοντας σκοπό την επανασύνδεσή της με τον τέταρτο κατηγορούμενο, μετέβη στην οικία όπου διαμένει με τους λοιπούς συγκατηγορούμενούς του, στην περιοχή Τιγκάκι.

Εκείνος, διαπιστώνοντας την παρουσία της στην οικία, της άσκησε έντονη σωματική βία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της, ενώ ταυτόχρονα την απειλούσε πως εάν δεν επιστρέψει στην Αθήνα, θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη και θα διακόψει βίαια την κύησή της. Κατόπιν ο τέταρτος αποχώρησε από την οικία και έκτοτε δεν ήρθε σε επικοινωνία μαζί της.

Ύστερα από λίγα λεπτά, αφίχθηκαν στην εν λόγω οικία οι δύο γονείς του. Η μητέρα του την απώθησε βιαίως, της άσκησε σωματική βία, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να διαφύγει και να ζητήσει βοήθεια σε παρακείμενο κατάστημα.

Εκεί, την ακολούθησε η δεύτερη κατηγορούμενη, η οποία την οδήγησε με τη βία στην ανωτέρω οικία, όπου την κλείδωσε προκειμένου να μην ειδοποιήσει την αστυνομία. Για το επόμενο διάστημα μέχρι και τις πρωινές ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου 2023 βρισκόταν υπό τη συνεχή επιτήρηση, τουλάχιστον ενός εκ των τριών πρώτων κατηγορούμενων.

Περί ώρα 20:30? της 3ης Σεπτεμβρίου 2023, όπως κατήγγειλε, ενώ βρισκόταν μόνο υπό την επιτήρηση του πρώτου κατηγορούμενου, εκείνος αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Κατάφερε να διαφύγει και να έρθει σε επικοινωνία με τους γονείς της, μέσω τηλεφώνου παρακείμενου super market.

Στη συνέχεια, φοβούμενη για το έμβρυο και μη έχοντας κάποιον γνωστό στην Κω, επέστρεψε στην οικία και παρέμεινε σε δωμάτιο, μέχρι τις πρωινές ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου 2023, οπότε παρελήφθη από τον πατέρα της και κατήγγειλε ό,τι είχε συμβεί στην αστυνομία.

Οι τρείς πρώτοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της Εισαγγελέως της Κω για τα περαιτέρω.

Πηγή:dimokratiki.gr

