Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel”: Αλλαγές στα δρομολόγια της Hellenic Train

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διακοπής σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Λειανοκλαδίου - Λάρισας,

-

Λόγω διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Λειανοκλαδίου - Λάρισας και των προβλημάτων που προκλήθηκαν στο δίκτυο εξαιτίας των πλημμυρών, σήμερα Παρασκευή 8/9/2023 θα υπάρξουν τροποποιήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω δρομολόγια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train , στις γραμμές:

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Οι αμαξοστοιχίες Intercity 50,52,60,54 και 56 θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ: Οι αμαξοστοιχίες Intercity 51,53,61,55 και 57 θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ: οι αμαξοστοιχίες 882 και 887 καταργούνται.

ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ: C1571, 11572, καταργούνται.

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΛΑΙΟΦ/ΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΛΑΡΙΣΑ: Καταργούνται όλα τα δρομολόγια και δεν υποκαθίστανται με λεωφορεία (λόγω απαγόρευσης οδικής κυκλοφορίας)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΔΙΑΚΟΠΤΟ: Καταργούνται όλα τα δρομολόγια και υποκαθίστανται με λεωφορεία

ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ: Μερική κατάργηση σε όλα τα δρομολόγια μεταξύ Λάρισας-Λιτοχώρου (υποκατάσταση με λεωφορείο από Λάρισα ως Λιτόχωρο χωρίς ενδιάμεσες στάσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό θα πρέπει να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Κακοκαιρία “Daniel”: Υποχώρηση την Παρασκευή

Κακοκαιρία “Daniel”: Αλλαγές στα δρομολόγια της Hellenic Train

Rapid test δωρεάν σε 169 σημεία την Παρασκευή