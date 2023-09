Κιλκίς

Τροχαίο στην ΠΑΘΕ: Νεκροί από τη σύγκρουση λεωφορείου με οχήματα (εικόνες)

Τραγικός είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε στο Κιλκίς το πρωί της Κυριακής .

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην ΠΑΘΕ, στην έξοδο προς Εύζωνες.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο με σερβικές πινακίδες και 78 επιβαίνοντες και τρεις συνοδούς.

Το λεωφορείο έπεσε σε παρακείμενο χωράφι, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν θανάσιμα τρεις από τους τέσσερις επιβάτες του οχήματος.

Η Πυροσβεστική ανέσυρε τους τρεις επιβάτες του οχήματος νεκρούς, ενώ ο τέταρτος απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους τέσσερις.

Από το λεωφορείο απεγκλωβίστηκαν 46 άτομα.

Μετά τη σύγκρουση το ΙΧ έμεινε πάνω στην άσφαλτο και άλλο διερχόμενο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε μία γυναίκα με το παιδί της, έπεσε πάνω του, χωρίς όμως να υπάρξει τραυματισμός, όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα.

Εικόνες: eidisis.gr

