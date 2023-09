Ηράκλειο

Τροχαίο: Αυτοκίνητο “πέταξε” πάνω σε μάντρα (βίντεο)

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή του συγκλονιστικού τροχαίου.

Σοκάρει το βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην παραλιακή λεωφόρο του Ηράκλειου, στο οποίο φαίνεται καρέ-καρέ το τροχαίο που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα όταν ένας 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα το όχημα κα «καρφωθεί» σε μάντρα αυτοκινήτων.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το Creta24, φαίνεται το αυτοκίνητο που κινείτο με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην παραλιακή, να φεύγει από την πορεία του, να προσκρούσει στο κράσπεδο και στη συνέχεια να «απογειώνεται» και να πέφτει πάνω στα κάγκελα της μάντρας αυτοκινήτων.

Ο οδηγός είχε… άγιο αφού μετά από τη σφοδρή πρόσκρουση κατάφερε με την βοήθεια διερχόμενων οδηγών να βγει από το όχημα με ελαφρά τραύματα.

O φακός του Creta24 κατέγραψε εξίσου σοκαριστικές εικόνες το πρωί της Δευτέρας, όταν βρέθηκε στο σημείο του τροχαίου.

Στον χώρο παραμένει το «ιπτάμενο αυτοκίνητο, το οποίοι έχει υποστεί πολύ σοβαρέ ζημιές, ενώ το όχημα που βρισκόταν πίσω από το σημείο που προσέκρουσε το μαύρο ΙΧ «τσαλακώθηκε» ενώ πάνω του «κόλλησε και η καγκελόπορτα.

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν πως πολλοί οδηγοί τρέχουν με απίστευτες ταχύτητες το βράδυ στην παραλιακή και τονίζουν πως από τύχη δεν είχαμε θύματα αφού την ώρα που σημειώθηκε το τροχαίο δεν περνούσε κανείς από το σημείο.

