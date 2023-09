Εύβοια

Φωτιά στην Σκύρο

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο και στο σημείο επιχειρούν εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Μελά στη Σκύρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο και για την κατάσβεση της επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μελά στη νήσο Σκύρο. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2023

