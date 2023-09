Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - 9χρονος ΑμεΑ: Δίωξη στον οδηγό και τη συνοδό που ξέχασαν το παιδί στο σχολικό

Το σχολικό λεωφορείο έφτασε στον προορισμό του, όμως ένα από τα παιδιά έμεινε ξεχασμένο στη Θεσσαλονίκη.

To περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν οι υπεύθυνοι ξέχασαν ένα 9χρονο παιδί με προβλήματα αναπηρίας μόνο του για σχεδόν τέσσερις ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία συγγενικού προσώπου του παιδιού και συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία δύο άτομα: ο οδηγός του λεωφορείου και μία συνοδός.

Ο 9χρονος επρόκειτο να παρακολουθήσει απογευματινό πρόγραμμα σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και για αυτόν τον λόγο επιβιβάστηκε στο λεωφορείο από το σπίτι του. Στο ίδιο όχημα βρίσκονταν κι άλλα παιδιά που παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα.

Φτάνοντας στο ΚΔΑΠ, όλα τα υπόλοιπα παιδιά αποβιβάστηκαν κανονικά από το λεωφορείο, εκτός από τον 9χρονο, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από κανέναν. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν τέσσερις ώρες για να διαπιστωθεί από τον οδηγό της επόμενης βάρδιας ότι το παιδί είχε εγκαταλειφθεί εντός του λεωφορείου.

Υπάρχει, ωστόσο διχογνωμία για το χρονικό διάστημα που έμεινε το παιδί στο λεωφορείο. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας δε γνωρίζουν την ακριβή ώρα που παρέμεινε ο 9χρονος στο όχημα, ενώ σύμφωνα με τον διευθυντή του ΚΔΑΠ έμεινε περίπου μισή ώρα.

Το παιδί πάντως είναι καλά στην υγεία του, ενώ μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 42χρονο οδηγό και την 23χρονη συνοδό. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη από αμέλεια και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

