Οικονομία

Market Pass: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Τι θα ισχύσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Market Pass. Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

-

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το Market Pass που αφορά στο τρίμηνο Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των Κ.Ε.Π. έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2023.

Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη λάβει την οικονομική ενίσχυση τους προηγούμενους μήνες δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εκτός εάν επιθυμούν να τροποποιήσουν τον τρόπο χορήγησης της ενίσχυσης ή εάν έχει μεταβληθεί ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού της επιλογής τους, σε σχέση με την πρώτη καταβολή. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

• Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2023:

-για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023

-για όσους είχαν λάβει ήδη την ενίσχυση κατά την προηγούμενη περίοδο και είναι εκ νέου δικαιούχοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων να έχουν εκκαθαριστεί έως την 25 η Σεπτεμβρίου 2023.

• Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2023

-για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου και έως την 31η Οκτωβρίου 2023, και για όσους οι φορολογικές δηλώσεις εκκαθαριστούν μετά την 25 η Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι λόγω επεξεργασίας των στοιχείων από τις τράπεζες, είναι πιθανό οι δικαιούχοι να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους 1-2 ημέρες αργότερα από τις ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτηρια

Δικαιούχοι του Market Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση για το 2022 και το ετήσιο συνολικό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει:

τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει,

τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού,

τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια και προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο.

Επιπρόσθετα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση του Market Pass:

είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα, την οποία θα αποθηκεύουν στο έξυπνο κινητό τους και την οποία θα επιδεικνύουν στις αγορές τους,

είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν το 80% του ποσού που τους αναλογεί.

Τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης

Η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών έως 1.000 ευρώ και το ύψος της ξεκινά από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά και προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Το ανωτέρω όριο των αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι (6) εξαρτώμενα τέκνα.

* Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών

Τέλος στο Market Pass

Δεν θα υπάρξει παράταση του market pass έως το τέλος του έτους ενώ το επίδομα προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους θα καταβληθεί τον Ιανουάριο. Αυτό προκύπτει από δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στον ΑΝΤ1 με τον Κωστή Χατζηδάκη να επιβεβαιώνει και την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 600 εκατ. ευρώ, όπως είχε μεταδώσει το euro2day.

Πρακτικά το market pass θα καταβληθεί, όπως έχει προγραμματιστεί έως και τον Οκτώβριο ενώ οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το επίδομα το οποίο είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και θα κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 ευρώ, τον Ιανουάριο ώστε να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό. Οι ανατροπές έρχονται στη σκιά των πρωτοφανούς έκτασης καταστροφών που προκάλεσε ο Daniel .

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός θα καλύψει ανάγκες τόσο κρατικής αρωγής όσο και αγροτικών αποζημιώσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη τα 450 εκατ. ευρώ αφορούν δαπάνες Κρατικής Αρωγής και τα 150 εκατ. ευρώ αγροτικές αποζημιώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ζέστη με συννεφιά και υγρασία την Πέμπτη

Μπάιντεν: Έρευνα για εμπλοκή του σε σκάνδαλο διαφθοράς

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

.