Ρόδος: δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν σε παραλία

Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονταν και γυναίκες και παιδιά.

Ενημερώθηκε, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, η Λιμενική Αρχή Ρόδου, για ύπαρξη λέμβου σε δυσχερή θέση με ικανό αριθμό επιβαινόντων, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον παραλίας Άντονι Κουίν ανατολικά ν. Ρόδου.

Άμεσα στην περιοχή μετέβη ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ένα Περιπολικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκαν στη στεριά τριάντα τρεις (33) αλλοδαποί (22 άντρες, 2 γυναίκες και 9 ανήλικα) οι οποίοι περισυλλέχθησαν και οδηγήθηκαν στο λιμένα Ρόδου καλά στην υγεία τους, ενώ η λέμβος κατασχέθηκε.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

