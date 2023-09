Κορινθία

Κυνηγός τραυματίστηκε από το όπλο του

Σε τραγωδία παραλίγο να μετατραπεί το κυνήγι για έναν άνδρα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε το κυνήγι για έναν άνδρα από το Ξυλόκαστρο, ο οποίος είχε φτάσει στην περιοχή της Βελίνας του Δήμου Σικυωνίων με την παρέα του.

Το πρωί του Σαββάτου και ενώ κυνηγούσε στην πιο πάνω περιοχή, τραυματίστηκε στη δεξιά πλευρά του θώρακος, όταν εκπυρσοκρότησε το κυνηγετικό του όπλο.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κιάτου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρούς και νοσηλευτές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διέφυγε τον κίνδυνο, ωστόσο παραμένει στο νοσοκομείο.

Πηγή: korinthostv.gr

