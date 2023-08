Υγεία - Περιβάλλον

Κυνηγετική περίοδος: Πού και για ποια είδη επιτρέπεται φέτος το κυνήγι - Πότε ξεκινά

Ποια είδη επιτρέπονται και για ποιες περιόδους, ποια απαγορεύονται. Οι διαφορές με την περσινή περίοδο κυνηγιού.

Σε απόφαση, που υπογράφει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, προσδιορίζονται οι ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024.

Ειδικότερα, στην Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) προβλέπεται πως το κυνηγετικό έτος 2023-2024 ξεκινάει στις 20 Αυγούστου του 2023, με διάρκεια μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου του 2024.

Σημειώνεται πως κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolaguscuniculus) μέχρι την 10η Μαρτίου του 2024.

Στην ΥΑ παρατίθενται τα 36 είδη πουεπιτρέπεται να κυνηγηθούν, τα οποία εντάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Θηλαστικά

2. Πουλιά δενδρόβια, εδαφόβια κ.ά.,

3. Πουλιά υδρόβια και παρυδάτια.

Ακόμη προσδιορίζεται η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου των θηρεύσιμων ειδών, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει κάθε κυνηγός κατά την ημερήσια έξοδό του.

Περιγράφονται, αναλυτικά, οι υποχρεώσεις των κυνηγών που θηρεύουν τρυγόνια, ενώ υπάρχει και μια σειρά ρυθμίσεων (ειδικές και γενικές) αναφορικά με το τί επιτρέπεται και τί απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου.

Ενδεικτικά επισημαίνεται πως απαγορεύεται το κυνήγι στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, στα εκτροφεία θηραμάτων και στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών. Όπως, επίσης, απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopaxrusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

Δείτε την Υπουργική απόφαση

