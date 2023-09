Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – ρευματοκλοπή: Μπαράζ παραβάσεων εντόπισαν οι Αρχές

Πως κατανάλωναν ρεύμα, αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, χωρίς να υπάρχει καταγραφή σε κάποιον μετρητή.

Οκτώ περιπτώσεις ρευματοκλοπής διαπιστώθηκαν σε ελέγχους που πραγματοποίησε η Αστυνομία, από κοινού με συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ, στην περιοχή των Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Το συνολικό ύψος της ρευματοκλοπής ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ και αφορά σε νοικοκυριά που «κατανάλωναν ρεύμα χωρίς να υπάρχει καταγραφή σε κάποιον μετρητή» όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος οκτώ προσώπων (5 Ελλήνων και 3 αλλοδαπών).

