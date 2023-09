Ροδόπη

Κομοτηνή: Φωτιά σε εγκαταλειμμένο εργοστάσιο (εικόνες)

Στάλθηκε 112 στους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή των παλαιών εγκαταστάσεων εταιρείας κατεψυγμένων αγροτικών προϊόντων στη Νέα Μοσυνούπολη, απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο “Kosmopolis” και κοντά στον οικιστικό ιστό της Κομοτηνής.

Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Λίγο μετά τις 2 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων της περιοχής, στο εγκαταλελειμμένο ακίνητο κοιμούνταν κατά καιρούς άστεγοι.

