Θεσσαλονίκη: Την “έσπασε” στο ξύλο γιατί βγήκε με τις φίλες της

Πως η άτυχη γυναίκα κατάφερε να του ξεφύγει και να σωθεί από τη μανία του. «Συγνώμη, την αγαπάω και ζηλεύω», είπε ο δράστης στην απολογία του.

Σε ποινή κάθειρξης δύο ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ένας 36χρονος από την Θεσσαλονίκη ο οποίος «τυφλώθηκε» από την ζήλια, όταν η 25χρονη σύντροφός του βγήκε για ποτό με τις φίλες της χωρίς εκείνον με αποτέλεσμα να την σπάσει στο ξύλο.

Σύμφωνα όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο, το απίστευτο συμβάν έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν η κοπέλα επέστρεψε από την έξοδό της.

Όπως περιέγραψε το θύμα, ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι αρκετά σωματώδης, όρμησε πάνω της, την έπιασε από τον λαιμό, την κόλλησε στην εξώπορτα και στη συνέχεια την τράβηξε από τα μαλλιά, την κλώτσησε με δύναμη και έπεσε στο κρεβάτι και την έδωσε μια δυνατή σφαλιάρα.

Η νεαρή αν και σοκαρισμένη κατάφερε να αρπάξει τα κλειδιά του αυτοκινήτου της και το πορτοφόλι της και έτρεξε στο αυτοκίνητο της για να γλιτώσει. Μάλιστα, ζήτησε την βοήθεια περαστικών και επικοινώνησε με την αδελφή της για να την βοηθήσει.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο η κοπέλα με δάκρυα στα μάτια ο σύντροφός της την ζηλεύει παθολογικά από την αρχή της σχέσης του και συνεχώς καβγάδιζαν αλλά δεν είχε ποτέ σηκώσει χέρι πάνω της.

Μάλιστα, περιέγραψε και αρκετά περιστατικά στα οποία φαίνεται πως ο 35χρονος δεν μπορεί να διαχειριστεί τον θυμό του και αρνείται να πάει σε ειδικό.

Η αδελφή της 25χρονης κατέθεσε στο δικαστήριο πως ο 36χρονος ήταν πάντα ζηλιάρης και δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα του.

Επίσης, ανέφερε πως στο τηλέφωνο μετά τον ξυλοδαρμό η αδελφή της της είπε «κόντεψε να με σκοτώσει». Αποκάλυψε πως έβρισε την 25χρονη με χυδαίους χαρακτηρισμούς.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος εμφανίσθηκε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη και τόνισε πως αγαπάει την 25χρονη. Παραδέχτηκε ότι την μοιραία νύχτα ζήλεψε και ακολούθησε το περιστατικό. Ωστόσο, υποστήριξε πως η κοπέλα είπε ψέματα για να φύγει από το σπίτι.

«Την έπιασα από τον λαιμό, μετά από το κεφάλι, της έδωσα ένα χαστούκι. Μου είπε ότι δεν είναι καλά και έτρεξα να της φέρω νερό. Είπε ψέματα για να φύγει. Κατέβηκα ξυπόλυτος και την έψαχνα, νόμιζα ότι κάπου κρύβεται. Νόμιζα ότι θα γυρίσει για να χωρίσουμε», είπε.

