Βόλος: Δωρεάν η παροχή νερού και οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί τον Σεπτέμβριο

Η δημοτική αρχή έλαβε τις αποφάσεις προκειμένου να προσφέρει μια μικρή ανακούφιση στους πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Δεν θα χρεωθούν για το νερό οι καταναλωτές στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου για τον μήνα Σεπτέμβριο μετά τα όσα έχουν συμβεί στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Η ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι «με απόφαση του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου οι καταναλωτές της ΔΕΥΑΜΒ δεν θα χρεωθούν για την όποια κατανάλωση νερού πραγματοποιήσουν καθ' όλη τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου, ακόμη και πριν και φυσικά μετά την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε τον Βόλο. Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη στήριξης εκατοντάδων συμπολιτών που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της κακοκαιρίας και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων που λαμβάνει η Δημοτική Αρχή».

Παράλληλα με απόφαση της δημοτικής αρχής ανακοινώθηκε ότι οι γονείς που τα παιδιά τους φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στις δομές του Δήμου Βόλου δεν θα καταβάλλουν τροφεία για το μήνα Σεπτέμβριο, με δεδομένες τις δύσκολες συνέπειες για εκατοντάδες οικογενειών από την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την πόλη.

