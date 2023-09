Λασιθίου

Φωτιά στην Σητεία – “Σηκώθηκε” ελικόπτερο

Η φωτιά καίει σε πλαγιά στην περιοχή Μαρωνία. Στο σημείο επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροεσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαρωνία στη Σητεία.

Η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση σε πλαγιά και στο σημείο έχουν σπεύσεις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 12 οχήματα με 28 άνδρες καθώς και πεζοπόρο τμήμα ενώ ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο .

Σημειώνεται ότι η φωτιά δεν απειλεί κάποιο οικισμό.

