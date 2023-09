Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αδέρφια κρατούσαν όμηρους δέκα μετανάστες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 33χρονος Ρομά και η 38χρονη αδερφή του, κατηγορούνται ότι τους χτυπούσαν με ξύλα προκειμένου να τους αποσπάσουν χρήματα.

-

Δύο αδέλφια κρατούσαν όμηρους δέκα μετανάστες και τους χτυπούσαν με ξύλα προκειμένου να τους αποσπάσουν χρήματα.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησαν στον Δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης όπου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο εντοπίστηκαν οι μετανάστες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Ρομά, ένας 33χρονος και η 38χρονη αδελφή του, ενώ εκτιμάται ότι ανήκουν σε κύκλωμα το οποίο διακινεί παράνομα πρόσφυγες και μετανάστες από τον Έβρο.

Οι δέκα αλλοδαποί που απελευθερώθηκαν προέρχονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, από το Ιράν, τη Συρία, το Νεπάλ και το Αφγανιστάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πρόβατα έφαγαν 100 κιλά χασίς και... την άκουσαν

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτέθηκε σε βοσκό και τον έστειλε σε νοσοκομείο

Ωρωπός: Βρέθηκε προφυλακτικό στο στομάχι σκύλου – υποψίες ότι έπεσε θύμα βιασμού