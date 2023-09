Αχαΐα

Αίγιο: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο (εικόνες)

Τραγικό τέλος για νεαρό εργαζόμενο στο κέντρο της πόλης του Αιγίου.

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο νεαρός διανομέας, μετά από τροχαίο.

Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, όταν άνοιξε την πόρτα ο οδηγός παρκαρισμένου αυτοκινήτου, το όχημα που κινείτο στο δρόμο έκανε αριστερά, ο 26χρονος για να αποφύγει το Ι.Χ , έπεσε πάνω σε φορτηγό και χτύπησε στο κεφάλι του

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Αιγίου όπου άφησε την τελευταία του πνοή, λόγω του σοβαρού τραύματος στο κεφάλι.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία Αιγίου.

Πηγή: aigiovoice.gr

