Μεσσηνία

Παλαιοχώρα: Πνίγηκε την ώρα που έτρωγε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνθήκες του συμβάντος και η άμεση κινητοποίηση των διασωστών του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.

-

Την Κυριακή το μεσημέρι ένας άνδρας στην Παλιοχώρα Μεσσηνίας έχασε τη ζωή του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το μοιραίο συνέβη εξαιτίας του φαγητού που έτρωγε, καθώς φέρεται να πνίγηκε.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο επιχείρησαν να του κάνουν την ειδική λαβή για να μπορέσει να αναπνεύσει. Αρχικά δεν τα κατάφεραν, ενώ όταν αυτό επιτεύχθηκε, είχε πλέον ήδη περάσει αρκετή ώρα.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο, με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να μεταφέρουν τον άνδρα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ψέριμος: Πέθανε προσπαθώντας να φτάσει κολυμπώντας στην Ελλάδα από την Τουρκία

Αχαΐα: Κόρη κατήγγειλε για βιασμό τον πατέρα της

Δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο (εικόνες)