Κορινθία

Κακοκαιρία “Elias”: Δυνατό Χαλάζι στο Ξυλόκαστρο - Ειδοποίηση 112 (video)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους κατοίκους ελαιχστοποίηση των μετακινήσεων και μεγάλη προσοχή.

-

Φωτογραφία αρχείου

Μπορεί η προετοιμασία του κρατικόυ μηχανισμού να επικεντρώνεται στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντιρκής Ελλάδας, η δραστηριότητα όμως της κακοκαιρίας Elias κάνει το δικό της πέρασμα και από άλλα σημεία της χώρας, καθώς μετά την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, ο καιρός έχει επιδεινωθεί σοβαρά στην Κορινθία.

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



??#Ξυλόκαστρο



?? Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) στην περιοχή σας



!? Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) September 25, 2023

Στο Ξυλόκαστρο σημειώνεται ιδιαίτερα ισχυρή χαλαζόπτωση, ενώ στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από την Πολιτική Προστασία και τη γραμμή 112.

Πηγή: Korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Μελίνα Παρασκάκη: Καταδικάστηκε η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της 4χρονης

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από 15χρονες μαθήτριες στο ίδιο σχολείο (εικόνες)