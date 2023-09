Αχαΐα

Αχαΐα - Βιασμός: Στην φυλακή ο κτηνοτρόφος, μετά την καταγγελία της κόρης του

Στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκιση του 59χρονου πατέρα, μία από τις κόρες τους ξέσπασε σε λυγμούς. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Προφυλακίστηκε, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 56χρονος κτηνοτρόφος από χωριό του Ερυμάνθου, ο οποίος κατηγορήθηκε από την κόρη του (μία από τις τέσσερις) για βιασμό.

Από νωρίς χθες το πρωί πέρασαν το κατώφλι της δικαιοσύνης τόσο η κόρη όσο και μέλη της οικογένειάς της. Κάποια εξ αυτών υποστήριξαν τον πατέρα, λέγοντας πως δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζει. Ομως, κατά τις Αρχές, η κατάθεση της 23χρονης ήταν ιδιαιτέρως βαρύνουσας σημασίας κι έτσι συμφωνήθηκε η προφυλάκισή του μέχρι να γίνει το δικαστήριο!

Ο ίδιος υποστήριξε πως όλα όσα του καταλογίζονται είναι ψευδή. Αγνωστο παραμένει αν στην ανάκριση παρουσιάστηκαν βίντεο, την ύπαρξη των οποίων έδειχνε η κόρη του στο χωριό και σε φιλικά της πρόσωπα.

Στο άκουσμα της απόφασης για προφυλάκιση, μία άλλη κόρη ξέσπασε σε λυγμούς στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, ενώ στο πλευρό του πατέρα ήταν ο γιος του, επίσης κτηνοτρόφος.

Πηγή: Pelop.gr

