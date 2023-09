Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ανήλικος φέρεται να απείλησε συμμαθήτριά του με σουγιά

Ο μαθητής οδηγείται στον εισαγγελέα. Τι αναφέρει η οικογένεια της μαθήτριας.

Στον εισαγγελέα πρόκειται να οδηγηθεί 17χρονος μαθητής, ο οποίος κατηγορείται για απειλή σε βάρος 17χρονης μαθήτριας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με μήνυση που υπέβαλε η μητέρα της μαθήτριας, ο 17χρονος φέρεται να της απείλησε τη μαθήτρια με μικρό σουγιά τον οποίο είχε μαζί του, ενώ κατά το επεισόδιο σκίστηκε η φόρμα της στο ύψος της δεξιάς τσέπης.

Ακολούθως, συνελήφθη ο 17χρονος, αλλά και ο πατέρας του, ο οποίος ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ανήλικος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, το πρωί στο Ηράκλειο Κρήτης, σε εργαστηριακό κέντρο που κάνουν τα εργαστήρια τους μαθητές από διαφορετικά σχολεία.

