Κρήτη: Τροχαίο με θύμα 20χρονο

Άλλη μία τραγωδία "γράφτηκε" στην άσφαλτο της Κρήτης. Στο "πένθος" έχει βυθιστεί το χωριό του άτυχου νέου. Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 20χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κρήτη.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, στην περιοχή ανάμεσα στα Μεσκλά και το Φουρνέ, στα Χανιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Μανούσος Δημητρουλάκης προσέκρουσε σε σταθερό σημείο.

Τον άτυχο νέο εντόπισαν βαριά τραυματισμένο και εγκλωβισμένο στο όχημά του περαστικοί οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο δεν χρειάστηκε να επέμβουν καθώς ο άνδρας είχε ήδη απεγκλωβιστεί και μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών ο 20χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

