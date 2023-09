Θεσπρωτία

Μαργαρίτι - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής που πήρε φωτιά (εικόνες)

Σε ποιο σημείο συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. Γιατί χρειάστηκε και παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, στο ύψος του χωριού Μαργαριτίου Θεσπρωτίας όταν Ι.Χ. συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης η μηχανή εκτινάχθηκε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο και πήρε φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας, το ΕΚΑΒ, και η Τροχαία Ηγουμενίτσας. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του 23χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και να τραυματιστεί ο 69χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Την Πέμπτη 28-09-2023 το απόγευμα στο 61,5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 69χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 23χρονου και τον τραυματισμό του 69χρονου. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας».

