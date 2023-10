Βοιωτία

Χαλκίδα - Θήβα: Σοροί εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένες στο ύπαιθρο

Διαδικασία των αρχών για ενδεχόμενη ταυτοποίηση των σορών με άτομα που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα.

Μπαράζ εντοπισμών… μακάβριων ευρημάτων σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες στην Κεντρική Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται απορία και υποψίες στις τοπικές αρχές και κοινωνίες για την τύχη αγνοουμένων αλλά και για την πιθανότητα εγκληματικών ενεργειών. Την Παρασκευή εντοπίστηκε αποσυντεθειμένη σορός στην περιοχή της Χαλκίδας και την Κυριακή ανθρώπινος σκελετός στη Θήβα.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα lamiareport.gr την Παρασκευή λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, Αλβανός εργάτης που καθάριζε περιοχή στην Αγία Ελεούσα Χαλκίδας από καλαμιές, μέσα στην πυκνή βλάστηση κατάφερε να ξεχωρίσει μια απροσδιόριστη μάζα με λειωμένα ρούχα και ελάχιστα μέρη ανθρώπινου σώματος που βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, έχοντας μείνει σχεδόν μόνο τα κόκκαλα. Ο άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία που έφτασε στο σημείο και ανέλαβε το μακάβριο έργο της περισυλλογής των στοιχείων που θα προσδιορίσει την ταυτότητα του νεκρού. Μακροσκοπικά δεν μπορούσε να είναι κανείς βέβαιος αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. Ούτε τα υπολείμματα των ρούχων μαρτυρούσαν το φύλο, ούτε και ένα σακίδιο που βρέθηκε στη σορό. Θα ακολουθήσει εξειδικευμένη εργαστηριακή ιατροδικαστική και ανθρωπολογική εξέταση με την ελπίδα να πέσει φως στα αναπάντητα ερωτήματα. Συγχρόνως γίνεται έρευνα στη βάση δεδομένων για εξαφανισμένα άτομα στην ευρύτερη περιοχή που αναζητούνται.

Και πριν καλά-καλά αξιολογηθεί το μακάβριο εκείνο εύρημα, την Κυριακή εντοπίσθηκε νέος ανθρώπινος σκελετός στο δάσος του Μοσχοποδίου στη Θήβα, σε κοντινή απόσταση από το Νοσοκομείο της περιοχής. Το σκελετό εντόπισε μοτοσικλετιστής που έκανε μοτοκρός στην περιοχή, μέσα σε ρέμα με πυκνή βλάστηση. Ο άνδρας ενημέρωσε την αστυνομία και αναμένεται έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας.

Πηγή: Lamiareport.gr

