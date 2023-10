Ηράκλειο

Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας (βίντεο)

Πανικός σε χωριό της Κρήτης όταν ένας άνδρας πυροβόλισε έναν άλλον. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν στο Καστέλι του δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε στο πόδι έναν άλλο.

To περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε γνωστό μίνι μάρκετ και καφέ της περιοχής και στο χωριό επικράτησε αναστάτωση με αρκετό κόσμο να συγκεντρώνεται στο σημείο.

Mάλιστα πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους από έναν πυροβολισμούς, ενδεχομένως πέντε.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι πριν το επεισόδιο ο δράστης, ηλικίας περίπου 55 ετών, φαινόταν ανήσυχος, ενώ φαίνεται ότι κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι κυκλοφορούσε με όπλο.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής ο δράστης φέρεται να πήγε στο σπίτι του θύματος, το οποίο εκείνη τη στιγμή έκανε μετακόμιση.

Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί το Κέντρο Υγείας, με την κατάσταση της υγείας του να μην έχει γνωστοποιηθεί, ωστόσο κάποιες αναφορές σημειώνουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο με ένα αυτοκίνητο κατευθυνόμενος προς το χωριό απ’ όπου κατάγεται και φέρεται να δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Μέχρι στιγμής διαφεύγει της σύλληψης.

Πηγή: creta24.gr

