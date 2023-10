Μεσσηνία

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Καλαμάτα: Συλλήψεις για παραβίαση της εκλογικής διαδικασίας

Να αφεθούν ελεύθεροι ζητά ο υποψηφιος δήμαρχος της Λαϊκής Συσπείρωσης. Τι ακριβώς συνέβη.

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στην Καλαμάτα για παραβίαση της εκλογικής διαδικασίας, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα φέρονται να μοίραζαν ψηφοδέλτια έξω από εκλογικό τμήμα.

Για το θέμα έβγαλε ανακοίνωση ο υποψηφιος δήμαρχος της Λαϊκής Συσπείρωσης Καλαμάτας, ο οποίος καταγγέλλει στοχοποίηση ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες.

Αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν και άλλες περιοχές της χώρας που οδήγησαν αντίστοιχα σε συλλήψεις.

