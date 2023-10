Θεσσαλονίκη

Εκλογές : Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. για τις συλλήψεις δημοτικών συμβούλων που μοίραζαν σταυρωμένα ψηφοδέλτια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ανδρες μοίραζαν σταυρωμένα ψηφοδέλτια έξω από εκλογικό κέντρο στην Τριανδρία.

-

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με τις δύο συλλήψεις που έγιναν νωρίτερα σήμερα, Κυριακή 8 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 56 και 62 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από καταγγελία που έκαναν υποψήφιοι παράταξης, καθώς μοίραζαν σταυρωμένα ψηφοδέλτια έξω από εκλογικό κέντρο στην Τριανδρία.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Πρωινές ώρες σήμερα (08-10-2023), αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.

Προηγήθηκε καταγγελία για διανομή ψηφοδελτίου, από έκαστο εξ’ αυτών, εξωτερικά χώρου εκλογικού κέντρου στην περιοχή της Τριανδρίας, σε πολίτες που πήγαιναν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Διενεργείται προανάκριση από το Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας, ενώ για τα περιστατικά ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας».

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Συλλήψεις για δωροδοκία εκλογέων

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σεισμός στον Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)