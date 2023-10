Ρεθύμνου

Πρέβελη: Νεκρός τουρίστας στην παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας Γερμανός τουρίστας.

Τη ζωή του έχασε Γερμανός τουρίστας στην παραλία του Πρέβελη στο Ρέθυμνο.

Με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Ρέθυμνο, μετά από ειδοποίηση πολιτών ο άνδρας μεταφέρθηκε αναίσθητος, από τα σκαλοπάτια της πλαγιάς στην παραλία Πρέβελη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης, οκτώ διασώστες πυροσβέστες τον μετέφεραν σε σημείο στο υπαίθριο πάρκινγκ, από όπου τον παρέλαβαν χωρίς τις αισθήσεις του οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

