Αλεξανδρούπολη: Φωτιά στον Γαλλικό Σταθμό (εικόνες)

Το ιστορικό κτήριο της Αλεξανδρούπολης τυλίχθηκε στις φλόγες. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επί τόπου.

Στις φλόγες παραδόθηκε λίγο πριν από τις 16:00 ο Γαλλικός Σιδηροδρομικός Σταθμός της Αλεξανδρούπολης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διάσωση του διαχρονικού τοπόσημου της πόλης, του άρρηκτα συνδεδεμένου με τη δημιουργία και την ανάπτυξή της στο πέρασμα των χρόνων.

Κατασκευασμένο από γαλλική εταιρεία στις αρχές του 1870 το συγκρότημα των κυρίως ξύλινων κτιρίων, μεταξύ των οποίων το άλλοτε κέντρο διαλογής και το γραφείο του προσωπικού των αμαξοστοιχιών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της πρωτεύουσας του Έβρου.

Η δημιουργία του σηματοδότησε τον ρόλο που επρόκειτο να διαδραματίσει -πρωτίστως στην ανάπτυξη του εμπορίου- το τότε μικρό ψαροχώρι και η μετέπειτα πόλη του «Ντεντέ-Αγάτς» (Το δέντρο του ερημίτη), η σημερινή Αλεξανδρούπολη.

Εικόνες: evros24.gr

