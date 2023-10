Ηράκλειο

Κρήτη: Έκλεψαν δεκάδες πρόβατα αλλά τους έπιασαν στα πράσα…

Οι τρεις δράστες της ζωοκλοπής συνελήφθησαν, την ώρα που επιχειρούσαν να φορτώσουν τα ζώα σε φορτηγάκι.

-

Άρπαξαν μέρα μεσημέρι 61 πρόβατα από ποιμνιοστάσιο στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, όμως, δεν πήγαν μακριά. Λίγες ώρες αργότερα οι τρεις δράστες συνελήφθησαν και μάλιστα επ’ αυτοφώρω, την ώρα που επιχειρούσαν να φορτώσουν τα ζώα σε φορτηγάκι για να εξαφανιστούν.

Η απόπειρα ζωοκλοπής έγινε χθες, Κυριακή 8 Οκτωβρίου, στην Ακάμωτο του δήμου Γόρτυνας. Οι τρεις συλληφθέντες, ένας 30χρονος, ένας 24χρονος και ένας 17χρονος από χωριά της ευρύτερης περιοχής, πήγαν, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στην ΕΡΤ αστυνομικές πηγές, στο ποιμνιοστάσιο 59χρονου από την Ακάμωτο και έκλεψαν 61 πρόβατα, τα οποία οδήγησαν πεζοί στο σημείο, όπου είχαν αφήσει το όχημά τους.

Η κλοπή, ωστόσο, έγινε άμεσα αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη των ζώων, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία. Άμεσα υπήρξε κινητοποίησε από τα ΤΑΕ Αστερουσίων. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τα ίχνη τους, απέκλεισαν τους κοντινούς αγροτικούς δρόμους και εντόπισαν τους δράστες την ώρα που θα επιχειρούσαν να φορτώσουν τα κλεμμένα ζώα στο αυτοκίνητο και να εξαφανιστούν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

