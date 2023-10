Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν άντρα ο οποίος μεταφέρθηκε με εγκαύματα σε νοσοκομείο.

-

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 75χρονος ένοικος του διαμερίσματος, στο οποίο ξέσπασε φωτιά, το βράδυ της Τετάρτης, στην οδό Παπακυριαζή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρει εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, οι οποίες ξεκίνησαν από την κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον 2ο όροφο.

Αυτήν την ώρα, στο σημείο παραμένουν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με επτά πυροσβέστες.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ροδόπη: Νεκρός μετά από φωτιά σε πλατφόρμα μεταφοράς βαμβακιού

Άνδρος – καταγγελία: Άντρας βίασε κουταβάκι

Πάτρα: Πέθανε προσπαθώντας να αλλάξει λάστιχο στο αυτοκίνητο του