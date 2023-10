Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Χωματουργικό μηχάνημα καταπλάκωσε εργάτη

Από άγνωστη αιτία ανετράπη ο εκσκαφέας που καταπλάκωσε τον εργάτη.

(εικόνα αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε χειριστής χωματουργικού μηχανήματος στο Ρέθυμνο.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το μηχάνημα ανετράπη και ο 50χρονος χειριστής καταπλακώθηκε. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 3 μμ στην περιοχή του Γάλλου στο Ρέθυμνο και άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 8 άντρες οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον χειριστή. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του τον εργαζόμενο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

