Κορινθία: Έσπασε η γέφυρα της Ποσειδωνίας (εικόνες)

Εσπασε η γέφυρα της Ποσειδωνίας στην Κόρινθο.

Έσπασε, κατά την τακτική καθιερωμένη βύθιση της Γέφυρας της Ποσειδωνίας το απόγευμα του Σαββάτου, το συρματόσχοινο της γέφυρας, με αποτέλεσμα τη βλάβη της και την παραμονή της εκτός λειτουργίας μέχρι νεοτέρας. Όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Κορινθίας Korinthostv.gr αρμόδια συνεργεία θα προβούν σε περαιτέρω ελέγχους πριν την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία της.

Η Γέφυρα της Ποσειδωνίας διέρχεται πάνω από τον ομώνυμο οικισμό και ακτή. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μία από τις τρεις εν λειτουργία γέφυρες του Ισθμού της Κορίνθου (οι άλλες δύο είναι η γέφυρα της νέας, και η γέφυρα της παλαιάς εθνικής οδού). Έτσι, η κατά νότο κυκλοφορία των οχημάτων προς τις οδικές αρτηρίες της Κορινθίας και όλης της Πελοποννήσου δεν πρόκειται να επηρεαστεί. Αντιθέτως, δυσκολίες πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην πρόσβαση από και προς τις εστίες τους οι κάτοικοι του Λουτρακίου, οι οποίοι διέρχονται από τη συγκεκριμένη γέφυρα και τώρα πρόκειται να υποχρεωθούν σε κυκλική εναλλακτική διαδρομή.

