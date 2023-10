Φλώρινα

Φλώρινα: Αμάξι καρφώθηκε σε άγαλμα - Δύο νεκροί (εικόνες)

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Φλώρινα με τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη συμβολή των οδών Βογατσικού με Γρεβενών στην πόλη της Φλώρινας.

Από το τροχαίο, τραυματίστηκαν θανάσιμα δύο άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα, ένας 25χρονος και έναζ 80χρονος.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 6 το πρωί όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, που ερευνώνται από την Τροχαία Φλώρινας, ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε στο άγαλμα του Ρώσου στρατιώτη που βρίσκεται τοποθετημένο στη συμβολή των οδών Γρεβενών και Βογατσικό.

Από την πυροσβεστική υπηρεσία Φλώρινας ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους ο 25χρονος οδηγός και ο 80χρονος συνοδηγός οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.

Πηγή: thesstoday.gr

