Θεσσαλονίκη - Αναγκαστική προσγείωση: Τι ισχυρίστηκε η Βρετανίδα και η ποινή που της επιβλήθηκε

Η 61χρονη σε κατάσταση μέθης επιτέθηκε στο πλήρωμα και προκάλεσε στον εαυτό της σωματικές βλάβες.

Συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, με τριετή αναστολή, επιβλήθηκε στη Βρετανίδα επιβάτιδα που το βράδυ της Κυριακής προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση σε αεροσκάφος, στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία», όταν σε κατάσταση μέθης εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στα μέλη του πληρώματος.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε, την έκρινε ένοχη για παρακώλυση συγκοινωνιών, διασάλευση της τάξης στο αεροσκάφος και παράβαση των εντολών κυβερνήτη.

Απολογούμενη, η 61 ετών κατηγορούμενη ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της, την οποία απέδωσε στη λήψη φαρμάκων, ενώ ανέφερε ότι η κατανάλωση του αλκοόλ έγινε πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος- που εκτελούσε πτήση από τη Γλασκώβη της Σκωτίας προς την Αττάλεια της Τουρκίας.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν προανακριτικά ο χειριστής του αεροσκάφους και μία αεροσυνοδός, η κατηγορούμενη επιτέθηκε με φωνές και μπουνιές στο πλήρωμα, επιχειρώντας ακόμη να τους δαγκώσει, ενώ προκάλεσε σωματικές βλάβες στο εαυτό της καθώς χτυπούσε το πρόσωπό της στο κάθισμα. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να την ηρεμήσουν, χορηγώντας της οξυγόνο -όπως ανέφεραν στις καταθέσεις τους που διαβάστηκαν στο δικαστήριο- εκείνη συνέχισε τη βίαιη συμπεριφορά της.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο χειριστής του αεροσκάφους ζήτησε για λόγους ασφάλειας της πτήσης να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης κι αφού η Βρετανίδα αποβιβάστηκε (μαζί με τον σύζυγό της που ήταν παρών στο δικαστήριο) συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Η πτήση ακολούθως συνέχισε κανονικά τον προορισμό της.

