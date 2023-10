Κέρκυρα

Κέρκυρα: Φωτιά στον Άγιο Στέφανο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Πύρινο μέτωπο βρίσκεται κοντά σε οικισμούς στην Κέρκυρα. Μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονται στην περιοχή.

Μήνυμα του 112 εστάλη το μεσημέρι του Σαββάτου, για εκκένωση της περιοχής του Αγίου Στεφάνου στην Κέρκυρα, όπου μαίνεται πυρκαγιά.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή των Αυλιωτών της Βόρειας Κέρκυρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά είναι κοντά σε ξενοδοχειακή μονάδα.



Η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε στο σημείο με ισχυρή δύναμη, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ρίψεις νερού από αέρος κάνουν 4 αεροπλάνα.

"Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Στέφανος στην βόρεια Κέρκυρα, απομακρυνθείτε προς το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου - Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας - Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών", αναφέρει το μήνυμα του 112.

Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επικεφαλής της Πυροσβεστικής στην περιοχή, αν και οι φλόγες ειναι κοντά στον οικισμό, δεν υπάρχει κίνδυνος για σπίτια ή αποθήκες.

