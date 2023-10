Δωδεκανήσα

Ρόδος: επιχείρηση απεγκλωβισμού γυναίκας απο φαράγγι

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην Ρόδο για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένης γυναίκας.

Επιχείρηση διάσωσης μίας αλλοδαπής τουρίστριας η οποία έπεσε σε φαράγγια που βρίσκεται μεταξύ Έμπωνα και Σιαννών, στη Ρόδο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι του Σαββάτου από προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η «Ροδιακή» η τουρίστρια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο φαράγγι και μάλιστα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι.

Ως εκ τούτου κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά της αλλοδαπής αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς το σημείο στο οποίο είχε πέσει είναι δύσβατο.

Πρόκειται για μία Γερμανίδα τουρίστρια ηλικίας περίπου 50 ετών η οποία περπατούσε στην περιοχή και έπεσε στη χαράδρα του φαραγγιού.





