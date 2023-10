Ρεθύμνου

Κρήτη: Ισραηλινοί τραυματίες από έκρηξη σε σπίτι

Ανάμεσα στους τραυματισμένους από την έκρηξη είναι ένα παιδί μόλις 5 ετών. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Ένα 5χρονο παιδάκι από το Ισραήλ είναι μεταξύ των τριών τραυματιών από την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε μονοκατοικία σε χωριό του Μυλοποτάμου.

Το παιδί μαζί με συγγενικό του πρόσωπο, ηλικίας 39 ετών, διακομίστηκαν στο ΠΑΓΝΗ, ενώ ένα ακόμα άτομο, ηλικίας 38 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά πρόκειται για Ισραηλινούς τουρίστες που είχαν καταλύσει σε μονοκατοικία σε χωριό του Μυλοποτάμου.

Στην προσπάθεια τους να ανάψουν με εύφλεκτο υλικό εξωτερικό τζάκι, προκλήθηκε ανάφλεξη και έκρηξη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του παιδιού και των δύο ενήλικων.

