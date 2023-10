Μεσσηνία

Καλαμάτα: Εξαρθρώθηκε σπείρα εμπορίας κοκαΐνης

Πώς το κύκλωμα λειτουργούσε με έδρα ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ποια τα κέρδη και τι έκανε το κάθε μέλος.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα μέλη της οργάνωσης, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση– για παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών, περί όπλων, περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Για την πιστοποίηση της εγκληματικής τους δράσης προηγήθηκε προανακριτική έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Καλαμάτας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο αυτό προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με επαγγελματική δομή, ενώ είχαν αναπτύξει διακριτούς ρόλους με σκοπό την αποκόμιση μεγάλου παράνομου περιουσιακού οφέλους. Ειδικότερα, προμηθεύονταν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών τις οποίες διακινούσαν σε πελάτες τους, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτήτης του οποίου είναι ο αρχηγός της οργάνωσης.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένα:

αποθήκευαν τα ναρκωτικά σε σημεία – «καβάτζες» που χρησιμοποιούσαν σε δασώδη περιοχή, έξω από την πόλη της Καλαμάτας,

μοίραζαν τις ναρκωτικές ουσίες σε αυτοσχέδιες συσκευασίες, τις οποίες μετέφεραν στο κατάστημα για την περαιτέρω διακίνησή τους και

λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιώντας δύο οχήματα κατά τη διαδικασία μεταφοράς τους, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν αστυνομικό έλεγχο και σύλληψή τους.

Από την έρευνα διακριβώθηκε επίσης ο ρόλος κάθε μέλους του κυκλώματος ως εξής:

53χρονος, ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, είχε αναλάβει το συντονισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης για τη διακίνηση των ναρκωτικών, εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,

44χρονος και 41χρονος, υπάλληλοι του καταστήματος, είχαν αναλάβει τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών για λογαριασμό της οργάνωσης και

44χρονος, από κοινού με τον αρχηγό, είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών από τις «καβάτζες» που χρησιμοποιούσαν στο κατάστημα.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 το πρωί στην περιοχή της Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, του Τμήματος Ασφάλειας Καλαμάτας και ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, κατά την οποία εντοπίστηκαν ο αρχηγός της οργάνωσης με δύο μέλη να κινούνται με δύο οχήματα, πλησίον της «καβάτζας», όπου και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, κατά την εξέλιξη της αστυνομικής επιχείρησης, το αρχηγικό μέλος έφερε σθεναρή αντίσταση ενώ προηγουμένως προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης, αναπτύσσοντας ταχύτητα με το όχημα που οδηγούσε, παρασέρνοντας και τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε υπηρεσιακό όχημα. Παράλληλα, προσπάθησε να τραυματίσει άλλους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι ωστόσο έγκαιρα κατάφεραν να τον σταματήσουν, πραγματοποιώντας επιτυχημένη βολή ακινητοποίησης προς το λάστιχο του οχήματος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάστημα, εντοπίστηκε και ο έτερος συνεργός τους, ο οποίος επίσης συνελήφθη, ενώ συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1,7835 kg κοκαΐνης,

80 φυσίγγια,

σκευάσματα αναβολικών ουσιών,

3 σπρέι πιπεριού,

9.815 ευρώ και

5 οχήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της δράσης τους συνεχίζονται.

