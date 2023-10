Ημαθία

Τροχαίο - Βέροια: Νεαρός άνδρας ξεψύχησε στην άσφαλτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο με θύμα 31χρονο μοτοσικλετιστή. Πώς συνέβη η τραγωδία.

-

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν μοτοσικλετιστή 31 ετών, σημειώθηκε στις 10 το πρωί, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Κουλούρας Ημαθίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δίκυκλη μηχανή, υπό συνθήκες που ερευνώνται, ξέφυγε από την πορεία της, προσκρούοντας σε μεταλλικά στηθαία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο νεαρός αναβάτης της.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

Euroleague: Στη Ρεάλ το clasico, πάρτι της Μονακό

Καθαρίστριες “άδειαζαν” επώνυμα καταστήματα - Πώς αποκαλύφθηκε δράση τους