Δωδεκανήσα

Λειψοί: Χειροπέδες σε 37χρονο που μετέφερε μεγάλη ποσότητα ηρωίνης στον πρωκτό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης συνελήφθη μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και μεταφέρθηκε στη Λέρο, όπου γιατρός εντόπισε τα ναρκωτικά στο επίμαχο σημείο.

-

Στην σύλληψη ενός 37χρονου για διακίνηση ναρκωτικών με την μορφή της κατοχής και μεταφοράς προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λειψών.

Στους αστυνομικούς περιήλθε η πληροφορία ότι ο 37χρονος ταξίδευε με πλοίο από τον Πειραιά προς την Ρόδο με ενδιάμεση στάση στους Λειψούς. Εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του ΑΤ Λειψών, προσ?χθη και διαπιστώθηκε ότι είχε στο στόμα του ένα φιξάκι σε νάιλον συσκευασία με 1,79 γραμμάρια ηρωίνης ενώ προφορικά ανέφερε ότι έχει κρύψει ηρωίνη και στον πρωκτό του.

Την 27η Οκτωβρίου 2023 μεταφέρθηκε σε ιατρό στην Λέρο και βρέθηκε στον πρωκτό του μια συσκευασία με 49,7 γραμμάρια ηρωίνης.

Θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κω για τα περαιτέρω.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία την Κυριακή

Γάζα - Ερυθρός Σταυρός: Ο κόσμος δεν πρέπει να ανεχθεί αυτό που συμβαίνει

Βόλος: Της έκλεψαν το πορτοφόλι από το τραπέζι κι εκείνη δεν....το κατάλαβε