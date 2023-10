Λάρισα

Λάρισα: Μητέρα χαστούκισε την κόρη της και συνελήφθη

Πώς ενημερώθηκαν οι εισαγγελικές αρχές για την πράξη της και ποια ποινική διαδικασία πρόκειται να ακολουθηθεί για την απόδοση δικαιοσύνης.

Αυξημένα δείχνουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα, κρίνοντας τουλάχιστον από τα όσα καταγγέλλονται σχετικά, ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, και παίρνουν το δρόμο προς τη δικαστική αίθουσα ή τις εισαγγελικές υπηρεσίες. Άλλο ένα περιστατικό αυτού του είδους σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα protothema.gr , με τη βίαιη αυτή ενέργεια να λαμβάνει χώρα αυτή τη φορά στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, με χειροπέδες βρέθηκε μια 40χρονη Ελληνίδα, η οποία συνελήφθη στη Λάρισα για ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου, έπειτα από καταγγελία της 13χρονης κόρης της ότι την χαστούκισε στο προαύλιο του Γυμνασίου. Το περιστατικό συνέβη μόλις βγήκαν από το γραφείο της διευθύντριας, όταν η εξοργισμένη μητέρα άρπαξε από τα μαλλιά την κόρη της και την χαστούκισε. Η 13χρονη την κατήγγειλε στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα η 40χρονη γυναίκα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε προφορική εντολή να αφεθεί ελεύθερη καθώς, με προτροπή της εισαγγελέως Ανηλίκων, μητέρα και κόρη συναίνεσαν στην διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης προς όφελος της οικογένειάς τους.

