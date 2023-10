Δωδεκανήσα

Ρόδος: Συλλήψεις για την παρεμπόδιση απόπλου από μετανάστες

Ένας άνδρας συνελήφθη μετά το χθεσινό επεισόδιο στο λιμάνι της Ρόδου, όπου πλήθος διαμαρτυρόμενων μεταναστών εμπόδισε τον απόπλου πλοίου.

Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού για απείθεια και παρακώλυση θαλάσσιων συγκοινωνιών, προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, με αφορμή τη χθεσινή καθυστέρηση απόπλου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι Ακαντιά της Ρόδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, ο 41χρονος ως επικεφαλής ομάδας αλλοδαπών που είχαν συγκεντρωθεί στον καταπέλτη του επιβατηγού πλοίου, παρεμπόδισαν την ομαλή φόρτωση οχημάτων και επιβίβαση επιβατών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση απόπλου του. Το εν λόγω πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πηγάδια Καρπάθου-Κάσου-Σητείας-Ηρακλείου-Θήρας και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Λίγο αργότερα, ανακοινώθηκε και η σύλληψη ενός 53χρονου.

Στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., προέβησαν σε μέτρα τάξης και ασφαλείας, με γνώμονα την κοινωνική ειρήνευση, με αποτέλεσμα το συγκεντρωμένο πλήθος να αποχωρήσει και να συνεχιστεί η ομαλή επιβίβαση των επιβατών.

Το πλοίο απέπλευσε στις 15:20 το μεσημέρι αντί της προγραμματισμένης ώρας (11:00) με 535 επιβάτες και 84 Ι.Χ. Επί του πλοίου επιβιβάστηκαν και σαράντα (40) αλλοδαποί, προκειμένου να μεταχθούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ της Μαλακάσας.

