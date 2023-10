Δωδεκανήσα

Ρόδος: Μετανάστες εμπόδισαν την αναχώρηση πλοίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο το αίτημά τους και τι αποτέλεσμα είχε η κινητοποίησή τους στην κατεύθυνση της ικανοποίησης του αιτήματος αυτού.

-

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε την Κυριακή το πρωί στο Μεγάλο Λιμάνι («Πύλη Ακαντιάς») της πόλης της Ρόδου, στο οποίο συγκεντρώθηκαν, ερχόμενοι με πορεία από διάφορα σημεία της πόλης, περισσότεροι από 400 μετανάστες, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή τους από το νησί.

Οι μετανάστες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας rodiaki.gr στάθηκαν μπροστά από τον καταπέλτη του πλοίου «Νήσος Χίος» εμποδίζοντας έτσι τον απόπλου του, με αίτημα να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και να μετακινηθούν άμεσα μακριά από το νησί της Ρόδου είτε σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας σε άλλο νησί, είτε στην ενδοχώρα. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη ένταση και σημειώθηκαν διαπληκτισμοί μεταξύ επιβατών και μεταναστών, ενώ παρούσα ήταν και δύναμη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου.

Σημειώνεται ότι για την ίδια ώρα ήταν προγραμματισμένη και η προσέγγιση στο ίδιο λιμάνι, του επιβατικού «Νήσος Πάτμος» το οποίο για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε από τις αρμόδιες να δέσει σε άλλο σημείο του λιμανιού.

Πηγή: Rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χόκει - ΗΠΑ: Νεκρός νεαρός αθλητής, παγοπέδιλο του έκοψε το λαιμό

Παραλία Πλαταμώνα: Ελικόπτερο του Λιμενικού τραυμάτισε 42χρονη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα μπει για τα καλά στα “ραντάρ των αγορών”