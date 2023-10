Ηλεία

Λεχαινά: Αλλοδαπός φώναζε “Αλλάχ” με την τσάντα γεμάτη μαχαίρια

Συναγερμός επικράτησε στην κωμόπολη της Ηλείας καθώς οι κάτοικοι σχημάτισαν την εντύπωση ότι επρόκειτο για φανατικό ισλαμιστή έτοιμο για επίθεση.

Σε σύλληψη ενός 40χρονου πολίτη Ουγγαρίας που έφερε μαχαίρια στο σακίδιό του, προχώρησαν στα Λεχαινά Ηλείας το βράδυ του Σαββάτου τα στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας, μετά από τηλεφωνική αναφορά κατοίκου ότι ο άνδρας ετοιμαζόταν για επίθεση φωνάζοντας «Αλάχ».

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα ilialive.gr το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στις 20.30, όταν γυναίκα από τα Λεχαινά τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα και ειδοποίησε ότι ένας άνδρας έστρωσε μικρή κουβέρτα στη μέση του χωριού και συγκεκριμένα στην πλατεία Σαραντοπούλου, κάθισε πάνω της και άρχισε να φωνάζει δυνατά και επιθετικά «Αλάχ». Λίγα λεπτά μετά αργότερα, γύρω στις 21.15, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που έκαναν περιπολία, και στην πλατεία εντόπισαν το παραπάνω σακίδιο μόνο του.

Η τσάντα ήταν μισάνοιχτη και μέσα εντόπισαν ένα μαχαίρι 20 εκατοστών, ένα στιλέτο τύπου πεταλούδα και πολλά άλλα μαχαίρια. Δέκα λεπτά αργότερα στην πλατεία οι αστυνομικοί εντόπισαν και τον ιδιοκτήτη του σακιδίου, επί του οποίου, στο πλαίσιο σωματικής έρευνας, εντοπίστηκε ένα ακόμα μαχαίρι.

Το άτομο είχε έρθει στην Ελλάδα από την Ουγγαρία μέσω της Αλβανίας πριν από 7 ημέρες. Τη Δευτέρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις.

