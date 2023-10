Εύβοια

Εύβοια: Χειροπέδες σε ανήλικους ληστές στα Ψαχνά

Οι δράστες απείλησαν ανήλικους και τους απέσπασαν χρηματικό ποσό και φαγητό που κρατούσαν στα χέρια τους.

Ένα απίστευτο περιστατικό ληστείας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 29 Οκτωβρίου στα Ψαχνά Ευβοίας.

Ήταν λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι, όταν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, δύο 16χρονοι φίλοι ενώ έκαναν βόλτα στην περιοχή σκληρό στα Ψαχνά, τους προσέγγισαν δύο επίσης ανήλικα άτομα 13ων και 15 ετών και αφού τους απείλησαν τους απέσπασαν χρηματικό ποσό αλλά και φαγητό που κρατούσαν στα χέρια.

Εν συνεχεία οι δύο δράστες διέφυγαν πεζοί από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τα θύματα στις 16.00 το απόγευμα πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων Μεσσαπίων και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας άρχισαν να αναζητούν τους δύο δράστες, τους οποίους και εντόπισαν στην περιοχή της Καστέλας. Άμεσα συνελήφθησαν στα πλαίσια του αυτοφώρου, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας οδηγήθηκαν στον Ανακριτή της εισαγγελίας Χαλκίδος.

