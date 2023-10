Εύβοια

Εύβοια: Νέα απόπειρα αρπαγής παιδιού - Η καταγγελία της μητέρας

Ο μυστηριώδης άνδρας πλησίασε την μαθήτρια και προσπάθησε να την βάλει στο αμάξι του. Η μαρτυρία - σοκ.

Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα στην Εύβοια, καθώς έγινε νέα απόπειρα αρπαγής μιας μαθήτριας μπροστά στα μάτια της μητέρας της.

Ένας άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να βάλει σε γκρι όχημα βαν τη μαθήτρια την ώρα που εκείνη ετοιμαζόταν να μπει στο αμάξι της μητέρας της στη Νέα Αρτάκη, όπως ανέφερε η μητέρα της σε ανάρτηση της στο Facebook αρχικά και έπειτα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Είναι ένα ακόμη περιστατικό το οποίο καταδεικνύει ότι αυξάνονται οι σχετικές καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Εύβοια.

Πηγή: evima.gr

