Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα οροφής νοσοκομείου - Τραυματίστηκε γιατρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξαφνικά κατέρρευσε το τμήμα της στέγης, το οποίο μάλιστα πρόσφατα είχε επισκευαστεί.

-

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 4 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη, όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής στον προθάλαμο από τους κοιτώνες των γιατρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας γιατρός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιατρός τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για να εξεταστεί από ορθοπεδικούς, καθώς το νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» δεν διαθέτει ορθοπεδική κλινική. Οι γιατροί του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» εξέτασαν τον συνάδελφό τους διαπιστώνοντας ότι δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό και στη συνέχεια ο γιατρός επέστρεψε στο σπίτι του.

Για το τμήμα της στέγης που κατέρρευσε μίλησε στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης thestival.gr η υποδιοικήτρια του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» Βασιλική Τραούδα, λέγοντας ότι πριν από μερικές ημέρες είχαν ολοκληρωθεί εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα και είναι πιθανό το συμβάν να οφείλεται σε κακοτεχνία της εταιρίας που τις ανέλαβε.

Ήδη από το πρωί, στο νοσοκομείο κλήθηκαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας που ανέλαβε το έργο έπειτα από διαγωνισμό, οι οποίοι προέβησαν στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν. «Θα ακολουθηθεί κάθε νόμιμη ενέργεια απέναντι στην εταιρία», ξεκαθάρισε στο thestival.gr η κ. Τραούδα. Μάλιστα, με εντολή του διοικητή του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» Νικήτα Παπαδόπουλου, θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω έλεγχος σε όλα τα σημεία στα οποία έγιναν το τελευταίο διάστημα εργασίες επισκευής, έτσι ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Ιωάννινα: Κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο και πτώσεις δέντρων σε αυτοκίνητα

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Νεπάλ: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ σκόρπισε τον θάνατο (εικόνες)