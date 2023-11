Αρκαδία

Τρίπολη: Πού εντοπίστηκε ο άνδρας που αναζητούνταν σε δάσος

Ποια είναι η κατάσταση τη ςυγείας του 46χρονου άνδρα που χάθηκε σε δάσος της περιοχής.

Aίσιο τέλος είχε η αναζήτηση ενός άνδρα, 46 ετών, που αντιμετώπισε πρόβλημα προσανατολισμού και τραυματισμού, στο δάσος της Σκυρίτιδας που βρέθηκε.

Υπήρξε ενεργοποίηση της επιχείρησης εντοπισμού του άνδρα απ’ τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην επιχείρηση αναζήτησης και προσέγγισης στο σημείο που ήταν ο άνδρας, συμμετείχαν επτά πυροσβεστικοί υπάλληλοι, με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Συνέδραμαν το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Ο άνδρας, αφού εντοπίστηκε, σε μονοπάτι της Βλαχοκερασιάς, διαπιστώθηκε ότι είχε τραύμα στο κάτω δεξί άκρο.

Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.